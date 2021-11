Американський актор та зірка серіалу Доктор Хаус Кел Пенн здійснив камінг-аут та зізнався, що перебуває у стосунках з чоловіком вже більше 11 років.

44-річний актор розповів про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію у мемуарах You Can’t Be Serious (Ти ж не серйозно). Нещодавно Пенн побрався зі своїм партнером Джошем.

З нареченим він познайомився під час роботи в адміністрації 44-го президента США Барака Обами.

– Я розкрив свою сексуальність порівняно з багатьма іншими людьми відносно пізно, – сказав Пенн.

Кел Пенн розпочав свою акторську кар’єру у 1998 році. Він здобув популярність завдяки ролі у комедійній трилогії Гарольд і Кумар та серіалі Доктор Хаус, де зіграв лікаря Катнера.

Він з’явився у четвертому сезоні, коли Хаус обирав собі нову команду. Проте вже наступного року герой Пенна наклав на себе руки, оскільки актор вирішив залишити акторську кар’єру заради роботи у Білому домі.

Нещодавно камінг-аут зробив актор Томмі Дорфман – зірка серіалу 13 причин чому. Дорфман зазначила, що вважає себе трансгендерною жінкою. Проте ім’я змінювати не збирається, оскільки воно дісталося їй від покійного родича.