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Звезда сериала Доктор Хаус совершил каминг-аут

1 ноября 2021, 12:49 Валентина Чорна
Кел Пенн, актер Доктор Хаус
Источник: Getty Images

Американский актер и звезда сериала Доктор Хаус Кел Пенн совершил каминг-аут и признался, что находится в отношениях с мужчиной уже более 11 лет.

44-летний актер рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации в мемуарах You Can’t Be Serious (Ты же не серьезно). Недавно Пенн обручился со своим партнером Джошем.

С женихом он познакомился во время работы в администрации 44-го президента США Барака Обамы.

– Я раскрыл свою сексуальность по сравнению со многими другими людьми относительно поздно, – сказал Пенн.

Кел Пенн начал свою актерскую карьеру в 1998 году. Он получил известность благодаря роли в комедийной трилогии Гарольд и Кумар и сериале Доктор Хаус, где сыграл доктора Катнера.

Он появился в четвертом сезоне, когда Хаус выбирал себе новую команду. Однако уже в следующем году герой Пенна покончил с собой, поскольку актер решил оставить актерскую карьеру ради работы в Белом доме.

Недавно каминг-аут сделал актер Томми Дорфман – звезда сериала 13 причин почему. Дорфман отметила, что считает себя трансгендерной женщиной. Однако имя менять не собирается, потому что оно досталось ей от покойного родственника.

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Источник
People
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