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Помер режисер Жан-Люк Годар

13 Вересня 2022, 11:34
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Помер режисер Жан-Люк Годар
Джерело: Getty Images

Помер франко-швейцарський режисер, актор і сценарист Жан-Люк Годар. Йому був 91 рік.

Про смерть Годара повідомило французьке видання Liberation. Причина – невідома.

Жан-Люк Годар був одним із основоположників французької нової хвилі в кінематографі. Його фільми 1960-х років мали революційний вплив на світове кіномистецтво.

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За всю кар’єру він зняв понад 70 фільмів. Годар був режисерам таких стрічок, як На останньому подиху, Маленький солдат, Китаянка, Вітер зі Сходу та інших не менш відомих.

Жан-Люк був двічі одружений. Дітей у режисера немає.

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