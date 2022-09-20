Российский актер, режиссер и путинист Сергей Пускепалис погиб в ДТП. Ему было 56 лет.

Мужчина столкнулся с грузовиком в Ростовском районе около 11:00. Скончался от полученных травм. Также за рулем машины Пуксепалиса был водитель. Об этом пишут росСМИ.

Сообщается, что погибший перегонял автомобиль с грузом термобелья для российских военных на Донбасс. Машину он также планировал оставить оккупантам.

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Пускепалис активно поддерживал войну в Украине и армию РФ. У него осталась жена Елена, которая разделяла его взгляды.

Отметим, что актер прославился благодаря фильму Как я провел этим летом. Также он был художественным руководителем Ярославского драмтеатра.

Ранее мы писали, что Надежда Бабкина выступила с концертом в оккупированном Луганске. Российская певица похвалила оккупантов, которые убивают мирное украинское население и разрушают наши города.

Есть и другие артисты РФ, которые всячески поддерживают кровавые действия диктатора.