Умерла американская актриса Луиза Флетчер — она сыграла медсестру в культовом фильме Пролетая над гнездом кукушки. Ей было 88 лет.

По словам представителей Флетчер, она скончалась в своем доме во Франции.

Дебют молодой актрисы на экране состоялся в 1958 году. За свое мастерство Луиза получила премию Оскар. Ее вручили за лучшую женскую роль медсестры Рэтчед в фильме Пролетая над гнездом кукушки режиссера Милоша Формана.

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Артистка сыграла в классическом фильме, основанном на романе Кена Кизи — картина также получила пять Оскаров в 1976 года. Один из них завоевал Джек Николсон за лучшую мужскую роль.

Известно, что медсестра Рэтчед, которую сыграла Луиза, стала пятой по величине злодейкой в истории кино — об этом свидетельствует список от американской Киноакадемии Искусств.

Звезда также была номинирована на премию Эмми за второстепенные роли в фильмах Частота и Жанна д’Аркадия.

Помимо участия в съемках Пролетая над гнездом кукушки, Флетчер сыграла в огромном количестве фильмов. Последний раз она появлялась перед камерой в картине Идеальный мужчина 2013 года.

Совсем недавно умер еще один актер — путинист Сергей Пускепалис погиб в ДТП в возрасте 56 лет. Мужчина столкнулся с грузовиком в Ростовском районе, когда перегонял автомобиль с грузом термобелья для российских военных на Донбасс.