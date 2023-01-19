Дженніфер Лопес з’явилася на прем’єрі своєї романтичної комедії у незвичайному образі. Так, співачка приміряла напівпрозору сукню із золотими кристалами.

Так, дебют картини Моє піратське весілля відбулося у Лос-Анджелесі, хоч і в кінотеатрах роботу покажуть уже 27 січня.

На заході найбільше уваги привернув образ Лопес – напівпрозора коричнева сукня, прикрашена різним блискучим камінням. Волосся вона зібрала в пучок, доповнивши свій зовнішній вигляд величезними сережками.

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Примітно, що співачка не лише грає одну з головних ролей у картині, але ще й виступає як продюсер. Це романтична комедія, де церемонія мрії поступово розвалюється. Тепер гості та майбутня родина мають рятувати власні життя.

Актор Джош Дюамель, який зіграв із Лопес, дуже позитивно відгукується про співачку та знімальний процес.

– У мене була одна з найвеселіших часів, коли я знімав цей фільм. Локація в Домініканській Республіці – одне з найкрасивіших місць у світі, – заявив актор.

Нагадаємо, що раніше Лопес прокоментувала легендарний поцілунок Мадонни та Брітні Спірс на церемонії нагородження від MTV у 2003 році. Співачка заявила, що це вона мала взяти участь у цьому перфомансі замість Кристіни Агілери.