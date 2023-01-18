Дженніфер Лопес зізналася, що це вона мала поцілуватися з Мадонною у 2003 році на церемонії MTV Video Music Awards. Провокаційний момент із Мадонною, Агілерою та Брітні Спірс активно обговорювався ці 20 років, і співачка вирішила розповісти правду.

– Я знімалася у фільмі в Канаді, і ми зустрілися – я, Мадонна та Брітні, щоб зробити це – у неї вдома, – сказала співачка.

Однак через знімання у фільмі Лопес не могла бути частиною цього поцілунку і Мадонна попросила замість неї Агілеру.

Лопес також додала, що була великою шанувальницею Мадонни. Проте сама 64-річна співачка ніяк не коментувала поцілунок на заході від MTV.

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Нагадаємо, що скандальний поцілунок не був частиною виступу. На сцені Спірс вискочила з весільного торта у сукні нареченої – так вона віддала пошану Мадонні, яка у 1984 році на одному з виступів зробила те саме. На сцену до Брітні приєдналася і Мадонна, і Агілера.

Втім, найбільше обговорюють поцілунок Спірс та Мадонни – момент із Агілерою вирізали.

Примітно, що майже через 20 років Спірс і Мадонна повторили цей культовий момент – це сталося на весіллі 41-річної співачки.

Не тільки Мадонна і Спірс дивували світ своїми витівками – найгучніші зіркові поцілунки можна побачити на Фактах ICTV.