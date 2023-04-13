Американський кантрі-виконавець і триразовий володар Греммі Бред Пейслі відвідав Україну. Приїзд зірки до Києва став справжнім сюрпризом для українців.

Музикант спустився у метро, а також заспівав на фоні знищеної російської техніки біля Михайлівського Золотоверхого собору. На імпровізованому виступі Бреда Пейслі зібралися не тільки журналісти, а й українці, які проходили повз.

Бред Пейслі виконав не тільки власні пісні, а й легендарний хіт Червона рута.

Зірка кантрі Бред Пейслі приїхав до Києва та заспівав українською / 2 зображення

У січні 2023 року Бред Пейслі став амбасадором United24. Він підтримуватиме напрямок Відновлення України. Володар Греммі обере один із пошкоджених будинків у Київській області для персонального збору.

– Як американець я бачу, наскільки ми схожі, скільки у нас спільних цінностей із відважними українцями, і я зосереджуся на тому, щоб допомогти українським сім’ям відновити свої будинки та повернутися додому, – сказав тоді Пейслі.