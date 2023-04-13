Американский кантри-исполнитель и трехкратный обладатель Грэмми Брэд Пейсли посетил Украину. Приезд звезды в Киев стал настоящим сюрпризом для украинцев.

Музыкант спустился в метро, а также спел на фоне уничтоженной российской техники возле Михайловского Златоверхого собора. На импровизированном выступлении Брэда Пейсли собрались не только журналисты, но и проходящие мимо украинцы.

Брэд Пейсли исполнил не только собственные песни, но и легендарный хит Червона рута.

Звезда кантри Брэд Пейсли приехал в Киев и спел на украинском / 2 images

В январе 2023 года Брэд Пейсли стал амбассадором United24. Он будет поддерживать направление Восстановление Украины. Обладатель Грэмми выберет один из поврежденных домов в Киевской области для персонального сбора.

— Как американец я вижу, насколько мы похожи, сколько у нас общих ценностей с отважными украинцами, и я сосредоточусь на том, чтобы помочь украинским семьям восстановить свои дома и вернуться домой, — сказал тогда Пейсли.