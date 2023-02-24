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З промовою Зеленського: Бред Пейслі випустив пісню на підтримку України

24 Лютого 2023, 18:08
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Брэд Пейсли
Джерело: Depositphotos

Американський кантрі-співак Бред Пейслі презентував нову пісню Same Here, в якій використав запис промови президента України Володимира Зеленського.

Це перша пісня Пейслі з його нової платівки Son of the Mountains, яка вийде в кінці 2023 року. Нова композиція співака – це розповідь із трьох частин, яка відображає загальну схожість між нашими народами, незважаючи на відстань та мову.

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Хоча в самій композиції конкретно не згадується Україна, закінчується вона розмовою Пейслі і Зеленського, записаною під час їхнього відеодзвінка. Президент України говорить про прагнення українців до свободи, додаючи, що в таких цінностях між нашими двома країнами немає дистанції.

– Немає ніяких відмінностей. Ви можете розмістити нас у різних місцях із різними прапорами та різними мовами, але у нас так багато спільного, – сказав Бред.

Також Пейслі вважає, Зеленський розуміє, що мистецтво – це те, як ти можеш достукатися до більшості людей, особливо в серця.

– Він може вимовити стільки промов, скільки зможе, але, можливо, набагато легше почути що-небудь із мелодією, – підсумував виконавець.

Варто зазначити, Бред Пейслі є послом української фандрайзингової ініціативи United24, яка збирає допомогу для України.

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Джерело
AP News
Теги
Володимир Зеленський Підтримка України Пісня
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