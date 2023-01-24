Американський кантрі-виконавець Бред Пейслі став амбассадором фандрейзингової платформи United24. Він підтримуватиме напрям Відбудова України.
Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із Бредом, подякувавши йому за підтримку, зазначивши, що життя багатьох людей були зруйновані, тому напрямок Пейслі дуже важливий зараз.
У свою чергу, музикант сказав, що не самотній у своєму бажанні допомогти Україні, проте раніше не знав, як це зробити із США.
– Мені дуже пощастило приєднатися до платформи, яка дозволить це зробити. Як американець я бачу, наскільки ми схожі, скільки у нас спільних цінностей із відважними українцями, і я зосереджуся на тому, щоб допомогти українським сім’ям відновити свої будинки та повернутися додому, – сказав Бред.
Варто зазначити, що Пейслі підтримував Україну з початку повномасштабної війни, яку розпочала РФ.
Кантрі-виконавець є володарем трьох нагород Grammy, п’ятнадцяти нагород Academy of Country Music Awards, чотирнадцяти Country Music Association Awards та двох American Music Awards.