Американський кантрі-виконавець Бред Пейслі став амбассадором фандрейзингової платформи United24. Він підтримуватиме напрям Відбудова України.

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із Бредом, подякувавши йому за підтримку, зазначивши, що життя багатьох людей були зруйновані, тому напрямок Пейслі дуже важливий зараз.

У свою чергу, музикант сказав, що не самотній у своєму бажанні допомогти Україні, проте раніше не знав, як це зробити із США.

Зараз дивляться Переглянути цей допис в Instagram – Мені дуже пощастило приєднатися до платформи, яка дозволить це зробити. Як американець я бачу, наскільки ми схожі, скільки у нас спільних цінностей із відважними українцями, і я зосереджуся на тому, щоб допомогти українським сім’ям відновити свої будинки та повернутися додому, – сказав Бред. Варто зазначити, що Пейслі підтримував Україну з початку повномасштабної війни, яку розпочала РФ. Кантрі-виконавець є володарем трьох нагород Grammy, п’ятнадцяти нагород Academy of Country Music Awards, чотирнадцяти Country Music Association Awards та двох American Music Awards. Читайте також: Україні потрібні очі в небі: Марк Гемілл із Зоряних війн допоміг купити 500 дронів для ЗСУ

Джерело Офіс президента

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