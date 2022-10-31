Корейський K-pop-співак і актор Лі Джихан загинув під час тисняви в Сеулі на святкуванні Геловіна. Йому було 24 роки.
Інформацію про смерть Лі підтвердили два агентства, що представляли зірку – 935 Entertainment и 9Ato Entertainment.
Артист знімався в драмі Сьогодні був ще один день Намхана, а також брав участь у корейському пісенному реаліті-шоу Produce 101, після якого і здобув впізнаваність.
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Нагадаємо, в столиці Південної Кореї Сеулі понад 150 людей загинули в тисняві під час святкування Геловіна. Всього зібралося близько 100 тис. осіб.
За інформацією ЗМІ, тиснява почалася, коли хтось нібито побачив якусь знаменитість в одному із закладів неподалік.
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