Корейський K-pop-співак і актор Лі Джихан загинув під час тисняви в Сеулі на святкуванні Геловіна. Йому було 24 роки.

Інформацію про смерть Лі підтвердили два агентства, що представляли зірку – 935 Entertainment и 9Ato Entertainment.

Артист знімався в драмі Сьогодні був ще один день Намхана, а також брав участь у корейському пісенному реаліті-шоу Produce 101, після якого і здобув впізнаваність.

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Нагадаємо, в столиці Південної Кореї Сеулі понад 150 людей загинули в тисняві під час святкування Геловіна. Всього зібралося близько 100 тис. осіб.

За інформацією ЗМІ, тиснява почалася, коли хтось нібито побачив якусь знаменитість в одному із закладів неподалік.