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Донька Стівена Спілберга оголосила про заручини

6 Січня 2022, 14:43
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
дочь Стивена Спилберга

Донька американського кінорежисера Стівена Спілберга, акторка Саша оголосила про заручини.

Радісною новиною 31-річна Саша поділилася у своєму Instagram, опублікувавши відповідні фото. На кадрах дівчина продемонструвала обручку, а також фрагмент зі свого блокнота, в якому написала, що вийде за хлопця Гаррі. Цей запис вона залишила після їхнього першого побачення.

– Мій щоденник знову здійснився. Перше фото – ранок після. Друге – запис у щоденнику відразу після першого побачення. Третє — момент після того, як він зробив пропозицію. (Без відома Гаррі, мій батько таємно знімав. Класика), – написала Саша під публікацією.

Про коханого Спілберг відомо небагато. Гаррі МакНеллі – син відомого ресторатора. Закохані разом понад два роки.

У своєму Instagram чоловік також поділився радісною новиною з підписниками, оприлюднивши спільні фото.

– Кохання мого життя. Зірка мого шоу. Ось назавжди, – підписав він кадри.

Підписники Спілберг розділили її щастя, залишивши багато коментарів із привітаннями.

  • Не перестаю радіти.
  • Моє серце щасливе за вас!
  • Чудова новина! Вітаю!
  • Запис у щоденнику – це все.
  • Люблю вашу історію кохання. Вітаю, друзі, – пишуть у коментарях Саші.

Саша Спілберг – старша донька режисера Стівена та його другої дружини, акторки Кейт Кепшоу. Окрім акторської кар’єри, дівчина також займається музикою.

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Теги
Весілля , Стівен Спілберг
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