Донька американського кінорежисера Стівена Спілберга, акторка Саша оголосила про заручини.

Радісною новиною 31-річна Саша поділилася у своєму Instagram, опублікувавши відповідні фото. На кадрах дівчина продемонструвала обручку, а також фрагмент зі свого блокнота, в якому написала, що вийде за хлопця Гаррі. Цей запис вона залишила після їхнього першого побачення.

– Мій щоденник знову здійснився. Перше фото – ранок після. Друге – запис у щоденнику відразу після першого побачення. Третє — момент після того, як він зробив пропозицію. (Без відома Гаррі, мій батько таємно знімав. Класика), – написала Саша під публікацією.

Про коханого Спілберг відомо небагато. Гаррі МакНеллі – син відомого ресторатора. Закохані разом понад два роки.

У своєму Instagram чоловік також поділився радісною новиною з підписниками, оприлюднивши спільні фото.

– Кохання мого життя. Зірка мого шоу. Ось назавжди, – підписав він кадри.

Підписники Спілберг розділили її щастя, залишивши багато коментарів із привітаннями.

Не перестаю радіти.

Моє серце щасливе за вас!

Чудова новина! Вітаю!

Запис у щоденнику – це все.

Люблю вашу історію кохання. Вітаю, друзі, – пишуть у коментарях Саші.

Саша Спілберг – старша донька режисера Стівена та його другої дружини, акторки Кейт Кепшоу. Окрім акторської кар’єри, дівчина також займається музикою.