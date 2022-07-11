Американська акторка Кейт Мара заявила, що чекає на другу дитину. Разом зі своїм чоловіком Джеймі Белл, зірка заявила в Instagram про свою вагітність.

– На цьому знімку нас троє, – заінтригувала фанатів підписом Кейт.

На фото пара у вечірніх костюмах тримаються за руки – вони виходять із 5-зіркового готелю Claridge’s. Кейт красується у вільній сукні, в якій важко помітити вагітність.

Відомо, що Мара і Джеймі вже мають доньку – вона народилася у 2019 році. Щоправда, зіркова пара не розголошує її імені.

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Для актора це вже третя дитина – окрім доньки від Кейт, у нього є син від колишньої дружини Еван Рейчел Вуд, з якою він був у стосунках з 2005 по 2014 рік. За цей час вони встигли розлучитися і знову зійтись, але після остаточної розлуки актор почав стосунки Марою.

Кейт та Белл познайомилися у 2015 році на зніманнях провального фільму Фантастична четвірка. Їхні стосунки розвиваються досить швидко – у 2017 році актори оголосили про заручини, а вже в липні одружилися на закритій церемонії.

Не лише актори займаються створенням сім’ї – мільярдер Ілон Маск таємно став батьком близнюків. Мамою дітей стала його співробітниця. Щоправда, подробиць про поповнення сім’ї глави Tesla не повідомляється.