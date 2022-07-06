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Адекватний Бардаш: 10-річний син прокремлівського продюсера прочитав вірш про Україну

6 Липня 2022, 16:26
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Луна

10-річний син проросійського продюсера Бардаша прочитав патріотичний вірш на благодійному концерті у Варшаві.

Юний патріот Георгій з’явився на сцені не просто так – він взяв участь у заході з ініціативи Крістіни Герасимової, ексдружини Бардаша – вона виступала на концерті на допомогу України.

Хлопчик прочитав вірш Миколи Верещака Моя Україна. Відповідним відео Луна поділилася в Instagram, явно пишаючись вчинком сина.

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На відео можна побачити, що Георгій з’явився на сцені, обмотавшись жовто-синім прапором. Під час свого виступу він навіть не нервував, а наприкінці низько вклонився публіці.

На ролик відреагував український музикант Wellboy, який відмовився від співпраці з Юрієм Бардашем на тлі його прокремлівських висловлювань про нацистів в Україні. Продюсер також розкритикував фразу Україна понад усе, яка підіймає дух нашому народу та захисникам на передовій.

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– Що не кажіть, а є один адекватний Бардаш, – похвалив музикант хлопчика.

Нагадаємо, що продюсер за свої слова нарвався на гнівну реакцію не лише публіки, а й своєї дружини. Єлизавета натякнула на розлучення з Юрієм Бардашем. Перед цим вона відхрестилася від слів Юрія і заявила, що не має до них жодного стосунку.

Теги
Війна в Україні Луна (Кристина Герасимова) Юрій Бардаш
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