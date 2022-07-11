Американская актриса Кейт Мара заявила, что ждет второго ребенка. Вместе со своим супругом Джейми Белл, звезда заявила в Instagram о своей беременности.

— На этом снимке нас трое, — заинтриговала фанатов подписью Кейт.

На фото пара в вечерних костюмах держатся за руки — они выходят из 5-звездочного отеля Claridge’s. Кейт красуется в свободном платье, в котором тяжело заметить беременность.

Известно, что у Мары и Джейми уже есть дочь — она родилась в 2019 году. Правда, звездная пара не разглашает ее имени.

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Для актера это уже третий ребенок — помимо дочери от Кейт, у него есть сын от бывшей жены Эван Рейчел Вуд, с которой он был в отношениях с 2005 по 2014 год. За это время они успели расстаться и снова сойтись, но после окончательной разлуки актер начал отношения с Марой.

Кейт и Белл познакомились в 2015 году на съемках провального фильма Фантастическая четверка. Их отношения развиваются достаточно быстро — в 2017 году актеры объявили о помолвке, а уже в июле поженились на закрытой церемонии.

Не только актеры занимаются созданием семьи — миллиардер Илон Маск тайно стал отцом близнецов. Мамой детей стала его сотрудница. Правда, подробности о пополнении в семьи главы Tesla не сообщается.