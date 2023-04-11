Звезда Очень странных дел Милли Бобби Браун выходит замуж

Звезда сериала Очень странные дела Милли Бобби Браун выходит замуж. Артистка создает семью с Джейком Бонджови, с которым в отношениях больше двух лет.

Радостной новостью Милли поделилась в Instagram. Она опубликовала фото, где красуется в объятиях Джейка с обручальным кольцом.

— Я люблю тебя уже три лета, милый, и хочу любить все, — заявила звезда сериала Netflix.

Артистка использовала строчки из песни Тейлор Свифт Lover, которая входит в седьмой студийный альбом певицы.

Напомним, что ее избранник — 20-летний Джейк Бонджови — сын легендарного певца Джона Бон Джови.

Парень также поделился радостью в Instagram, кратко прокомментировал романтические снимки словом Навсегда.

Заявлением Браун подтвердила слухи о том, что пара обручилась. Впервые об их отношениях стало известно еще в 2021 году — тогда звезда Очень странных дел опубликовала снимок со своим парнем.

Впрочем, не всем звездам суждено быть вместе — 9 апреля стало известно, что Тейлор Свифт рассталась со своим возлюбленным Джо Элвином спустя 6 лет отношений. Между ними нет никаких обид — расставание прошло на позитивной ноте. Примечательно, что за годы отношений пара не раз создавала слухи о помолвке, но они не оправдались.