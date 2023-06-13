Актор Теноч Уерта, відомий за зніманнями в Чорній пантері, відповів на звинувачення в сексуальному насильстві. Артист відповів на публічний скандал, ініційований музиканткою та активісткою Марією Єленою Ріос.

Саме Ріос заявила, що Теноч познущався з неї – у своєму звинуваченні Марія назвала зірку сексуальним хижаком, якого люблять в усьому світу за роль у Чорній пантері.

Тепер Уерта вирішив відповісти на це публічно через Instagram. Свою промову почав з того, що між ним і Ріос дійсно були стосунки торік, і вони завжди були за обопільною згодою.

– Близько року тому я зустрічався з Єленою протягом кількох місяців – у стосунки були любов і взаємна підтримка. Однак після їхнього закінчення Єлена почала спотворювати правду про наш із нею роман, зокрема й публічно, – додав актор.

Зірка Чорної пантери заявив, що він найняв цілу команду юристів, щоб не дозволити зіпсувати свою репутацію і спростувати слова колишньої.

– Я не ідеальний, але ці звинувачення – неправдиві. Я працюватиму над собою, як і спростовуватиму наклепи про себе. Дякую родині та оточенню за підтримку, – додав Теноч.

Нещодавно зірка Венздей Персі Гайнс відповів на звинувачення в сексуальному насильстві. Артист заявив, що проти нього ведеться кампанія з дезінформації, щоб знищити його репутацію, неправдиво звинувачуючи у таких злочинах.