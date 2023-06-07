Звезда сериала Уэнздей Перси Хайнс ответил на обвинения в сексуальном насилии. Прошло почти 6 месяцев с момента появления скандала, и теперь актер решил поставить точку в этой истории.

Так, в Instagram он опубликовал свои мысли, где объяснился перед всеми фанатами. Перси начал с того, что кто-то активно распространяет дезинформацию о нем, из-за чего пострадали его близкие.

— Моя семья столкнулась с насилием, а друзьям угрожали убийством. Также для дезинформации были использованы мои снимки, на которых я несовершеннолетний. Именно так и вызывали ко мне ненависть. Из-за таких фото, моя подружка Джейн имел вид жертвы. Она пыталась это опровергнуть, но ее игнорировали, — признался Перси.

Артист отрицает любые обвинения в сексуальном насилии, но смирился с тем, что его изображают как фанатика. Напоследок, Хайнс поблагодарил всех тех, кто его поддерживал за этот нелегкий для его семьи период.

Напомним, что Перси обвиняли в насилии над несовершеннолетними. Звезда Уэнздей якобы устаивал вечеринки, куда приглашал девушек, поил их и принуждал к сексу. Похоже, что с обвинениями в полицию никто не обратился за эти шесть месяцев.