Актер Теноч Уэрта, известный по съемкам в Черной пантере, ответил на обвинения в сексуальном насилии. Артист ответил на публичный скандал, инициирован музыканткой и активисткой Марией Еленой Риос.

Именно Риос заявила, что Теноч надругался над ней — в своем обвинении Мария назвала звезду сексуальным хищником, которого любят во всем мира за роль в Черной пантере.

Теперь Уэрта решил ответить на это публично через Instagram. Свою речь начал с того, что между ним и Риос действительно были отношения в прошлом году, и они всегда были по обоюдному согласию.

— Около года назад я встречался с Еленой в течение нескольких месяцев — отношения были любящими и взаимоподдерживающими. Однако после их окончания Елена начала искажать правду о нашем с ней романе, в том числе и публично, — добавил актер.

Звезда Черной пантеры заявил, что он нанял целую команду юристов, чтобы не позволить испортить свою репутацию и опровергнуть слова бывшей.

— Я не идеален, но эти обвинения не являются правдой. Я буду работать над собой, но и опровергать клевету о себе. Благодарю семью и окружение за поддержку, — добавил Теноч.

Недавно звезда Уэнсдей Перси Хайнс ответил на обвинения в сексуальном насилии. Артист заявил, что против него ведется кампания по дезинформации, чтобы уничтожить его репутацию, ложно обвиняя в подобных преступлениях.