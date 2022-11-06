34-летний американский актер и певец Аарон Картер был найден мертвым в своем доме в Калифорнии.

Смерть артиста подтвердил его представитель.

— Семья была уведомлена и вылетает в Лос-Анджелес. Аарон очень усердно работал до конца своей жизни, чтобы выздороветь, чтобы быть хорошим отцом и загладить свою вину перед своей семьей, — заявил его менеджер.

Известно, что тело знаменитости было найдено в ванной. Полиция обнаружила его в 11 утра в ванной. По предварительным данным, мужчина утонул.

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Правда, детективы расследуют смерть как убийство, но это стандартная процедура. Официальную причину смерти еще не озвучили, и о ней станет известно только после вскрытия и вердикта детектива.

Картер стал известным как ребенок-звезда в конце 90-х. Он также прославился благодаря звездному брату Нику Картеру, который был членом Backstreet Boys.

Однако, его жизнь можно назвать тяжелой — он был зависим от наркотиков и испытывал психические проблемы.

Еще в сентябре актер признался, что записался на реабилитацию, чтобы попытаться восстановить опеку над своим сыном Принсом, которому сейчас 11 месяцев.

Известно, что у музыканта и его невесты Мелани Мартин родился сын в ноябре 2021 года. Тогда Аарон заявлял, что пытался справиться с тригерами, из-за которых ему хотелось курить марихуану — актер также принимал ксанакс, чтобы не употреблять “пыль”.

За несколько дней до смерти Картера остановила полиция — его подозревают в вождении в нетрезвом виде.

Отношения с Мелани также были не идеальными — пара время от времени напоминала о себе, обвиняя друг-другу в жестоком обращении.

Совсем недавно стало известно об еще одной трагедии — умер 25-летний сын актера Тима Рота Кормак от рака. Парень узнал о своей болезни год назад, и делал все, чтобы побороть ее.