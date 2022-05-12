Переможець міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2009, норвезький музикант Олександр Рибак створив кавер на пісню Kalush Orchestra Stefania.

В Instagram він оприлюднив відео, на якому на скрипці грає композицію українського гурту, який представляє Україну на Євробаченні 2022. Артист зазначив, що йому подобається ця пісня.

Під відео він поцікавився у своїх підписників про те, чи виграє Kalush Orchestra на пісенному конкурсі.

Нагадаємо, що 10 травня Kalush Orchestra виступили у першому півфіналі Євробачення 2022. Колектив вийшов на сцену під шостим номером.

Варто зазначити, що представникам нашої країни весь зал аплодував стоячи.

Фото: Олександр Рибак