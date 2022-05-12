Победитель международного песенного конкурса Евровидение 2009, норвежский музыкант Александр Рыбак создал кавер на песню Kalush Orchestra Stefania.

В Instagram он обнародовал видео, на котором на скрипке играет композицию украинской группы, представляющей Украину на Евровидении 2022. Артист отметил, что ему нравится эта песня.

Под видео он поинтересовался мнения у своих подписчиков — выиграет ли Kalush Orchestra на песенном конкурсе.

Напомним, что 10 мая Kalush Orchestra выступили в первом полуфинале Евровидения 2022. Колектив вышел на сцену под шестым номером.

Стоит отметить, что представителям нашей страны весь зал аплодировал стоя.

Фото: Александр Рыбак