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Сыграл на скрипке Stefania: Александр Рыбак поддержал Kalush Orchestra

12 мая 2022, 18:40
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Сыграл на скрипке Stefania: Александр Рыбак поддержал Kalush Orchestra

Победитель международного песенного конкурса Евровидение 2009, норвежский музыкант Александр Рыбак создал кавер на песню Kalush Orchestra Stefania.

В Instagram он обнародовал видео, на котором на скрипке играет композицию украинской группы, представляющей Украину на Евровидении 2022. Артист отметил, что ему нравится эта песня.

Под видео он поинтересовался мнения у своих подписчиков — выиграет ли Kalush Orchestra на песенном конкурсе.

Напомним, что 10 мая Kalush Orchestra выступили в первом полуфинале Евровидения 2022. Колектив вышел на сцену под шестым номером.

Стоит отметить, что представителям нашей страны весь зал аплодировал стоя.

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Фото: Александр Рыбак

Теги
Kalush, Евровидение, Олександр Рибак
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