Ведучий проєкту Хто зверху? на Новому каналі Богдан Шелудяк (Буше) зізнався, чи має він комплекси. Також блогер розповів, як працює над власною самооцінкою.

Богдан Шелудяк (Буше) про свою самооцінку

Шоумен поділився, що має чимало різних комплексів і ставиться до самого себе доволі критично.

– Якщо говорити про самооцінку, то в мене вона, скоріш, зі знаком “мінус”, ніж зі знаком “плюс”, – визнав Буше.

Він не став уточнювати, про які саме комплекси йдеться, проте зауважив, що більшість із них у дорослих людей тягнуться з дитинства.

Зараз дивляться

– Просто ти зараз їх пропрацьовуєш. Мені зараз потрібно працювати з тим, щоби якось підтягувати свою внутрішню дитину – ось цю маленьку – до того рівня, на якому я дорослий, – прокоментував ведучий.

Нагадаємо, раніше Богдан Шелудяк розкрив, що зважився на пересадку волосся. Його бентежили зміни в зачісці, тож він звернувся по допомогу до фахівців.