Ведущий проекта Хто зверху? на Новом канале Богдан Шелудяк (Буше) признался, имеет ли он комплексы. Также блогер рассказал, как работает над собственной самооценкой.

Богдан Шелудяк (Буше) о своей самооценке

Шоумен поделился, что имеет немало различных комплексов и относится к самому себе довольно критично.

— Если говорить о самооценке, то у меня она, скорее, со знаком “минус”, чем со знаком “плюс”, — признал Буше.

Он не стал уточнять, о каких именно комплексах идет речь, однако заметил, что большинство из них у взрослых людей тянутся с детства.

Сейчас смотрят

— Просто ты сейчас их прорабатываешь. Мне сейчас нужно работать с тем, чтобы как-то подтягивать своего внутреннего ребенка — вот этого маленького — до того уровня, на котором я взрослый, — прокомментировал ведущий.

Напомним, ранее Богдан Шелудяк раскрыл, что решился на пересадку волос. Его смущали изменения в прическе, поэтому он обратился за помощью к специалистам.