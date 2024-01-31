Ведучий шоу Хто зверху? на Новому каналі Богдан Шелудяк (Буше) поділився з підписниками деталями бʼюті-процедури, на яку зважився. Шоумен вирішив не приховувати від шанувальників, що зробив пересадку волосся.

Богдан Шелудяк зробив пересадку волосся

Буше зізнався, що зміни у зачісці помітив приблизно у 20 років. Тоді ж почав шукати інформацію про операцію з пересадки волосся.

– Дивлячись на лисого батька, зрозумів: “Любі українці, цей день настав”. Відтоді почав користуватися міноксидилом, але він не заростив навіть маленькі куточки на лобі. Минали роки, лінія росту волосся трохи “відʼїжджала”, – пригадав Шелудяк.

Врешті Богдан знайшов фахівця, проте свої корективи у плани внесла раптова хвороба, що також позначилася на волоссі. Довелося відкласти все на кілька місяців, поки недугу вдалося зупинити.

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Чому Богдан Шелудяк розповів про проблему з волоссям

Своєю історією шоумен вперше поділився на широкий загал, до цього про його проблему з волоссям знало лише найближче оточення. Богдан зважився про неї розповісти, щоби підтримати інших людей, яких турбує це ж питання, а також заохотити їх до змін.

– Навіть серед мого оточення є багато людей, які мріють про цю процедуру, але не наважуються. Своїм прикладом хочу показати, що похід до стоматолога буває страшнішим, – зазначив ведучий Нового каналу.

Волосся пересадили з потилиці на проблемні зони під місцевою анестезією. На все знадобилося приблизно пʼять годин з невеличкою перервою.

Богдан Шелудяк називає рішення про пересадку одним з найкращих в житті, адже це допомогло йому позбутися серйозного комплексу.