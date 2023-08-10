Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Соромилася носити спідниці: Леся Нікітюк зізналася, що комплексувала через довгі ноги

10 Серпня 2023, 13:28
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Леся Нікітюк
Джерело: Леся Нікітюк

Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк зізналася у своїх комплексах. Артистка сказала, що колись була невпевненою в собі.

Так, Нікітюк показала фото, на якому постала в спокусливому костюмі – топі з відкритими плечима і спідниці з високим вирізом. Свій образ вона доповнила туфлями-човниками, в яких колись собі відмовляла.

Леся Никитюк о комплексах

– Героїня нового кампейну українського бренду одягу, а колись невпевнена в собі дівчина, яка соромилася носити спідниці через довгі та худі ноги. Соромилася носити підбори через високий зріст, – зізналася Леся.

Зараз же довгі ноги ведучої – є однією з її родзинок. В Instagram Нікітюк можна побачити чимало фото, на яких вона демонструє свою фігуру, віддаючи перевагу обтислим сукням, спідницям, топам.

Читайте також:
Соромилася носити спідниці: Леся Нікітюк зізналася, що комплексувала через довгі ногиДе хочу – там голю! Полякова, Єфросиніна та Трінчер різко відповіли на “дівчат 10 з 10″

Теги
Леся Нікітюк
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь