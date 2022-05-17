Під час Kornit Fashion Week 2022 у Лондоні українська дизайнерка Лілія Літковська презентувала свою колекцію, привернувши увагу представників фешн-індустрії до війни.

У фіналі показу вона, не стримавши сліз, вийшла із плакатом, на якому були написані слова: Help Mariupol, Azovstal now. Усі присутні на заході аплодували Лілії стоячи.

Вихід дизайнерки супроводжувався треком Stefania, з яким гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні 2023.

За словами Лілії Літковської, у її показі брали участь лише українські дівчата.

– Просимо весь світ допомогти врятувати всіх наших героїв на заводі Азовсталь у Маріуполі. Ми українці і віримо в нашу перемогу! Ми дуже раді, що нам вдалося зібрати велику українську команду, незважаючи на таку віддаленість від рідної землі. Для нас це було не просто чергове шоу, а можливість поділитися своєю культурою і ще раз показати світові, що зараз відбувається в Україні, – написала Лілія.

Дизайнерка зазначила, що зараз важливо не бути мовчазним і пасивним, оскільки потрібно робити все можливе, щоб підтримати нашу країну.