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Зі словами Степана Бандери: Сергій Танчинець показав нове тату

31 Січня 2024, 09:45
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Сергій Танчинець тату

Фронтмен гурту Без обмежень Сергій Танчинець зробив собі нове татуювання. Він закарбував на своєму тілі рядки з пісні Героям.

Сергій Танчинець набив нове тату

Музикант поділився з шанувальниками написом, що зʼявився на його лівій руці. Від запʼястка до ліктя Сергій набив цитату зі знакової композиції, присвяченої незламним українським воїнам. Вона містить в собі ключовий меседж – слова лідера українських націоналістів Степана Бандери.

Нам готують прем’єри зовсім чужих вистав, ніщо не зупинить ідею, час якої настав, – написано тепер на руці Танчинця.

Реакція мережі на нове тату Сергія Танчинця

Шанувальники оцінили татуювання та поділилися емоціями, які викликає у них пісня Героям. Підписники не оминули увагою і постать провідника ОУН.

Зараз дивляться
  • Мій улюблений класик, до речі.
  • Як я вчора ридала з цією піснею. Я йшла до психолога на прийом і ридала. Хлопці, дякую!
  • В самісіньке сердечко! Красиве татуювання.
  • Ох, одні з найулюбленіших слів – дуже потужні, до мурашок.
  • Я теж мріяла зробити тату з цими словами
  • Супер! Ця пісня така сильна, до мурах. Зовсім нещодавно чула її наживо. Це було неймовірно. Сьогодні слухала її якраз в той момент, коли пролунали вибухи. Ця пісня тримає дух нас усіх.
  • Тільки ця пісня мене тримала на початку повномасштабного.
  • Неймовірні слова в саме серце! Слава Україні! Героям Слава!
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Фото: Сергій Танчинець

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Без обмежень Сергій Танчинець татуювання
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