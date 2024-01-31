Фронтмен группы Без обмежень Сергей Танчинец сделал себе новую татуировку. Он запечатлел на своем теле строки из песни Героям.

Сергей Танчинец набил новое тату

Музыкант поделился с поклонниками надписью, которая появилась на его левой руке. От запястья до локтя Сергей набил цитату из знаковой композиции, посвященной несокрушимым украинским воинам. Она содержит в себе ключевой месседж — слова лидера украинских нацоналистов Степана Бандеры.

Нам готують прем’єри зовсім чужих вистав, ніщо не зупинить ідею, час якої настав, — написано теперь на руке Танчинца.

Реакция сети на новое тату Сергея Танчинца

Поклонники оценили татуировку и поделились эмоциями, которые вызывает у них песня Героям. Подписчики не обошли вниманием и персоналию главу ОУН.

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Мой любимый классик, кстати.

Как я вчера рыдала с этой песней. Я шла к психологу на прием и рыдала. Ребята, спасибо!

В самое сердце! Красивая татуировка.

Ох, одни из самых любимых слов — очень мощные, до мурашек.

Я тоже мечтала сделать тату с этими словами

Супер! Эта песня такая сильная, до мурашек. Совсем недавно слышала ее вживую. Это было невероятно. Сегодня слушала ее как раз в тот момент, когда прозвучали взрывы. Эта песня держит дух нас всех.

Только эта песня меня держала в начале полномасштабного.

Невероятные слова в самое сердце! Слава Украине! Героям Слава!

Фото: Сергей Танчинец