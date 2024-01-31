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Фото Персоны

Со словами Степана Бандеры: Сергей Танчинец показал новое тату

31 января 2024, 09:45
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Сергій Танчинець тату

Фронтмен группы Без обмежень Сергей Танчинец сделал себе новую татуировку. Он запечатлел на своем теле строки из песни Героям.

Сергей Танчинец набил новое тату

Музыкант поделился с поклонниками надписью, которая появилась на его левой руке. От запястья до локтя Сергей набил цитату из знаковой композиции, посвященной несокрушимым украинским воинам. Она содержит в себе ключевой месседж — слова лидера украинских нацоналистов Степана Бандеры.

Нам готують прем’єри зовсім чужих вистав, ніщо не зупинить ідею, час якої настав, — написано теперь на руке Танчинца.

Реакция сети на новое тату Сергея Танчинца

Поклонники оценили татуировку и поделились эмоциями, которые вызывает у них песня Героям. Подписчики не обошли вниманием и персоналию главу ОУН.

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  • Мой любимый классик, кстати.
  • Как я вчера рыдала с этой песней. Я шла к психологу на прием и рыдала. Ребята, спасибо!
  • В самое сердце! Красивая татуировка.
  • Ох, одни из самых любимых слов — очень мощные, до мурашек.
  • Я тоже мечтала сделать тату с этими словами
  • Супер! Эта песня такая сильная, до мурашек. Совсем недавно слышала ее вживую. Это было невероятно. Сегодня слушала ее как раз в тот момент, когда прозвучали взрывы. Эта песня держит дух нас всех.
  • Только эта песня меня держала в начале полномасштабного.
  • Невероятные слова в самое сердце! Слава Украине! Героям Слава!
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Фото: Сергей Танчинец

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Без обмежень Сергей Танчинец татуювання
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