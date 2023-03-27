Співачка Аліна Гросу вийшла на зв’язок із шанувальниками після відсутності в соцмережах.

Так, за словами Аліни, у неї багато справ – вона вчиться акторської майстерності, а також удосконалює свої знання з англійської мови. Крім того, розповіла Гросу і про те, що тепер вона працює.

– Щось я випала із соціальних мереж. Ви мені часто зараз пишете, де я і чи зі мною все добре. Тому вирішила відповісти на ваші запитання. Зі мною все більш-менш нормально, наскільки це зараз можливо. Що я тут роблю? Я насамперед вчуся акторській майстерності, а також англійській мові. Я тепер працюю, – поділилася Гросу.

Вона додала, що 40% заробітку витрачає на своє життя – на квартиру і на їжу, 60% віддає на благодійність знедоленим діткам.

Зараз дивляться

– А ще я записую пісні, але намагаюся робити так, щоб це не було “шароварщиною”, як зараз кажуть, бо бачу, що це дуже популярне зараз слово. Хочу записувати саме ті пісні, які вам сподобаються і будуть поширювати нашу сучасну музику і нашу милозвучну мову, – поділилася Аліна.

Раніше Аліна Гросу розповіла, скільки коштує життя в Лос-Анджелесі. До США співачка поїхала в грудні 2022 року, до цього вона перебувала в Україні та займалася благодійністю.