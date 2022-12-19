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Була, поки відчувала, що потрібна. Аліна Гросу виїхала з України

19 Грудня 2022, 09:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Аліна Гросу
Джерело: Аліна Гросу

Співачка Аліна Гросу поїхала з України, за що нарвалася на критику.

У Instagram артистка привітала маму з днем народження, а також написала, що перебуває наразі в Лос-Анджелесі (США).

– Зараз я перебуваю в Лос-Анджелесі, підвищую акторську та вокальну кваліфікацію. Благодійністю я не перестаю займатися, частково залишила цю добру справу своїм батькам, все інше мені вдається робити звідси. Хочу, щоб моєю країною і нашими людьми пишалися звідусіль, і хоч би де я була, хочу залишатися корисною, – повідомила Гросу.

Шанувальники співачки зраділи за неї, проте знайшлися і ті, хто розкритикував Гросу за від’їзд.

Зараз дивляться
  • Всі ви там, любити країну на відстані легко.
  • Молодчинка! Ти багато зробила для країни в цей важкий час, багато чого навіть не афішуючи і не піарячись.
  • Це хороше рішення – виїхати в цей нелегкий час. За кордоном безпечніше, але і заробляти в доларах треба. Багатьом творчим особистостям зараз нелегко, концерти не організуєш, оскільки війна. Блог – це починати з нуля… Можливо, це на краще. США – це нові можливості, Тримайся.
  • Аліна, ти молодець! – Пишуть користувачі мережі.

У свою чергу в коментарях Гросу додала, що весь цей час перебувала в Україні.

– Я була, поки відчувала, що потрібна не тільки допомога, а ще й моя особиста присутність. Я, напевно, одна з не багатьох, хто був постійно в країні, не поїхав в перші ж дні, а залишався з людьми! Тепер, щоб і іншим допомагати, треба самій щось мати, рости, йти вперед. Я не переїжджаю, а тільки вчуся тут, – наголосила Аліна.

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Аліна Гросу
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