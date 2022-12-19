Співачка Аліна Гросу поїхала з України, за що нарвалася на критику.
У Instagram артистка привітала маму з днем народження, а також написала, що перебуває наразі в Лос-Анджелесі (США).
– Зараз я перебуваю в Лос-Анджелесі, підвищую акторську та вокальну кваліфікацію. Благодійністю я не перестаю займатися, частково залишила цю добру справу своїм батькам, все інше мені вдається робити звідси. Хочу, щоб моєю країною і нашими людьми пишалися звідусіль, і хоч би де я була, хочу залишатися корисною, – повідомила Гросу.
Шанувальники співачки зраділи за неї, проте знайшлися і ті, хто розкритикував Гросу за від’їзд.
- Всі ви там, любити країну на відстані легко.
- Молодчинка! Ти багато зробила для країни в цей важкий час, багато чого навіть не афішуючи і не піарячись.
- Це хороше рішення – виїхати в цей нелегкий час. За кордоном безпечніше, але і заробляти в доларах треба. Багатьом творчим особистостям зараз нелегко, концерти не організуєш, оскільки війна. Блог – це починати з нуля… Можливо, це на краще. США – це нові можливості, Тримайся.
- Аліна, ти молодець! – Пишуть користувачі мережі.
У свою чергу в коментарях Гросу додала, що весь цей час перебувала в Україні.
– Я була, поки відчувала, що потрібна не тільки допомога, а ще й моя особиста присутність. Я, напевно, одна з не багатьох, хто був постійно в країні, не поїхав в перші ж дні, а залишався з людьми! Тепер, щоб і іншим допомагати, треба самій щось мати, рости, йти вперед. Я не переїжджаю, а тільки вчуся тут, – наголосила Аліна.