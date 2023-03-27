Певица Алина Гросу вышла на связь с поклонниками после отсутствия в соцсетях.

Так, по словам артистки, у нее много дел — она учится актерскому мастерству, а также усовершенствует свои знания с английского языка. Кроме того, рассказала Гросу и о том, что теперь она работает.

— Что-то я выпала из социальных сетей. Вы мне часто сейчас пишете, где я и со мной ли все хорошо. Поэтому решила ответить на ваши вопросы. Со мной все более-менее нормально, насколько это сейчас возможно. Что я здесь делаю? Я в первую очередь учусь актерскому мастерству, а также английскому языку. Я теперь работаю, — поделилась Гросу.

Она добавила, что 40% заработка тратит на свою жизнь — на квартиру и на еду, 60% отдает на благотворительность обездоленным деткам.

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— А еще я записываю песни, но стараюсь делать так, чтобы это не было “шароварщиной”, как сейчас говорят, потому что вижу, что это очень популярное сейчас слово. Хочу записывать именно те песни, которые вам понравятся и будут распространять нашу современную музыку и наш благозвучный язык, — поделилась Алина.

Ранее Алина Гросу рассказала, сколько стоит жизнь в Лос-Анджелесе. В США певица уехала в декабре 2022 года, до этого она находилась в Украине и занималась благотворительностью.