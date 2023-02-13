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Аліна Гросу різко схудла після реабілітації в Індії: мінус 5 кг за три тижні

13 Лютого 2023, 16:53
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Аліна Гросу

Українська артистка Аліна Гросу різко схудла за час перебування у лікарні в Індії. Співачка дотримувалася дієти протягом 21 дня, і за цей термін втратила понад 5 кг ваги.

Подробиці життя артистка поділилася в Instagram.

На одному з фото Гросу позує разом із невідомою жінкою після в’їзду до лікарні. Цілком можливо, що це співробітник медичного закладу.

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Гросу

– Я безмежно вдячна всій команді фахівців-лікарів із Індії. За те, що днями та ночами неймовірно дбали та допомагали. Ціную. Це я 21 день тому, – поділилася фото артистка.

Після цього зірка показала себе вже після лікування – візуально можна помітити, що співачка помітно схудла.

Гросу

Гросу перенесла операцію восени цього року. Вона довго не нагадувала про себе своїм фанатам, але вирішила не розкривати подробиці. Аліна додала, що дуже боялася операції, яка йшла 3,5 години.

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Після цього вона вирушила до Індії для відновлення. Схоже, здоров’я в артистки покращилося.

У житті зірки за останні пів року багато трапилося. Гросу розійшлася з Романом Полянським і вперше прокоментувала це рішення. Аліна заявила, що було помилкою показувати своє особисте життя – можливо, вона розповість подробиці пізніше.

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