Українська артистка Аліна Гросу різко схудла за час перебування у лікарні в Індії. Співачка дотримувалася дієти протягом 21 дня, і за цей термін втратила понад 5 кг ваги.

Подробиці життя артистка поділилася в Instagram.

На одному з фото Гросу позує разом із невідомою жінкою після в’їзду до лікарні. Цілком можливо, що це співробітник медичного закладу.

Зараз дивляться

– Я безмежно вдячна всій команді фахівців-лікарів із Індії. За те, що днями та ночами неймовірно дбали та допомагали. Ціную. Це я 21 день тому, – поділилася фото артистка.

Після цього зірка показала себе вже після лікування – візуально можна помітити, що співачка помітно схудла.

Гросу перенесла операцію восени цього року. Вона довго не нагадувала про себе своїм фанатам, але вирішила не розкривати подробиці. Аліна додала, що дуже боялася операції, яка йшла 3,5 години.

Після цього вона вирушила до Індії для відновлення. Схоже, здоров’я в артистки покращилося.

У житті зірки за останні пів року багато трапилося. Гросу розійшлася з Романом Полянським і вперше прокоментувала це рішення. Аліна заявила, що було помилкою показувати своє особисте життя – можливо, вона розповість подробиці пізніше.