Принц Гарри и Меган Маркл зарабатывают миллионы, но не любят тратить собственные средства. По сообщениям источников, приближенных к паре, семья герцога и герцогини Сассекских получила очередной подарок — бесплатный рейс частным самолетом, который доставил их в Ванкувер в Канаде.

Там супруги провели три дня и продвигали идею запуска грядущих Игр непокоренных (Invictus Games). Напомним, что принц Гарри является основателем международных спортивных соревнований для военнослужащих, перенесших ранения.

За чей счет путешествуют принц Гарри и Меган Маркл

В Ванкувер Сассекские добрались десятиместным самолетом Bombardier Challenger 605, который зафрахтовала местная частная авиакомпания. На этом рейсе они были “гостями”, рассказали инсайдеры. Они добавили, что Гарри и Меган “не любят тратить собственные деньги”.

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Пара, как правило, летает частными самолетами. По словам младшего сына Чарльза III, это делается из соображений безопасности. К тому же семья часто пользуется домами своих состоятельных друзей. Например, в октябре прошлого года они слетали на частном борту в Нью-Йорк на конференцию об опасности социальных сетей для детей, а затем на короткий отдых на карибском острове Кануан. Имя благодетеля, оплатившего им эти путешествия, осталось неизвестным.

В ноябре они полетели в Вегас на концерт Кэти Перри на борту самолета техасского нефтяного наследника Майкла Херда вместе с его женой, миллиардершей и основательницей Bumble Уитни Вулф Херд. Также там были звезды Кэмерон Диаз с мужем Бенджи Мэдденом и Зои Салдана.

В январе этого года пара присоединилась к генеральному директору Paramount Брайану Роббинсу и его жене-модельеру Трейси на Ямайке на премьере байопика Боба Марли One Love. Путешествовали также частным самолетом.

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Во время рабочих визитов в Лос-Анджелес они часто останавливаются в доме миллионерши, визажистки и амбассадора косметических брендов Виктории Джексон. Адвокат Барри Блум тоже охотно делится с парой своей квартирой в Нью-Йорке. После отказа от выполнения королевских обязанностей, когда Гарри и Меган переехали в США, их приютил в своем доме в Лос-Анджелесе киномагнат Тайлер Перри.

Были среди друзей Сассекских и россияне. Например, 2019 год они встретили в роскошном канадском имении российского олигарха Юрия Мильнера на острове Ванкувер. Среди подарков супругам есть ювелирные изделия и брендовая одежда.

Как принц Гарри и Меган Маркл зарабатывают деньги

После того как супруги остались без государственной поддержки, им пришлось зарабатывать самим. Королевский автор Валентайн Лоу в своей книге Придворные рассказал, что во время официального тура по Австралии и Фиджи в 2018 году Маркл сказала сотрудникам: “Не могу поверить, что мне за это не платят”.

Принц Гарри в нашумевшем интервью Опре Уинфри заявил, что без наследства его матери — принцессы Дианы — они бы не смогли переехать в США. Она оставила ему и принцу Уильяму около $10 млн долларов.

На самом деле он также получил “ощутимый” чек и от своего отца, и до сих пор тайна, получил ли Гарри что-то в наследство от своей любимой бабушки — королевы Елизаветы — или своего дедушки — принца Филиппа.

После того как пара громко покинула Великобританию, она быстро заключила многомиллионные сделки с подкаст-платформой Spotify и стриминговым сервисом Netflix, а также приобрела поместье в Монтесито стоимостью $14,6 млн, взяв ипотеку на $9,5 млн.

Вскоре после этого Гарри подписал соглашение с издательством Penguin Random House на $20 млн за свои мемуары, которые стали бестселлером 2023 года на Amazon, и еще две книги.

Отношения супругов со Spotify впоследствии испортились, и соглашение было расторгнуто. Топ-менеджер платформы Билл Симмонс даже окрестил их “проклятыми мошенниками”. Однако Netflix никуда не делся, поэтому пара продолжает работать над проектами для него. Также Меган Маркл объявила, что запускает новый подкаст с Lemonada Media.