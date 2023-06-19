Глава Spotify з інновацій та монетизації подкастів Білл Сіммонс назвав принца Гаррі та його дружину Меган Маркл шахраями. Стримінговий сервіс достроково розірвав контракт із герцогами Сассекськими на $20 млн.

У 2020 році Archewell Audio і Spotify підписали контракт, у межах якого Меган мала вести свій подкаст Archetypes, що містив розмови з друзями та знаменитостями.

– Шкода, я не брав участі в переговорах про відхід Меган і Гаррі зі Spotify. Прокляті шахраї – ось який подкаст нам потрібно було з ними запустити, – сказав Білл.

Джерела, близькі до Spotify, повідомили, що королівське подружжя не досягло критерію продуктивності, необхідного для отримання повної виплати за заголовок від угоди, оскільки випустило тільки один серіал із 12 епізодів.

Також Білл розповів, як зідзвонювався із Гаррі по Zoom, щоб допомогти йому з ідеями для подкастів.