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Прокляті шахраї. Топменеджер Spotify висловився про принца Гаррі та Меган Маркл

19 Червня 2023, 19:28
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Принц Гаррі та Меган Маркл
Джерело: Getty Images

Глава Spotify з інновацій та монетизації подкастів Білл Сіммонс назвав принца Гаррі та його дружину Меган Маркл шахраями. Стримінговий сервіс достроково розірвав контракт із герцогами Сассекськими на $20 млн.

У 2020 році Archewell Audio і Spotify підписали контракт, у межах якого Меган мала вести свій подкаст Archetypes, що містив розмови з друзями та знаменитостями.

– Шкода, я не брав участі в переговорах про відхід Меган і Гаррі зі Spotify. Прокляті шахраї – ось який подкаст нам потрібно було з ними запустити, – сказав Білл.

Джерела, близькі до Spotify, повідомили, що королівське подружжя не досягло критерію продуктивності, необхідного для отримання повної виплати за заголовок від угоди, оскільки випустило тільки один серіал із 12 епізодів.

Також Білл розповів, як зідзвонювався із Гаррі по Zoom, щоб допомогти йому з ідеями для подкастів.

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Джерело
The Guardian
Теги
Spotify Меган Маркл Принц Гаррі
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