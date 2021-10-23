Людмила Москаленко з Полтавщини стала зіркою соцмереж. Жінка показує сільське життя без прикрас, за що її люблять користувачі Tik Tok, Instagram та YouTube. Факти ICTV були в гостях у Людмили та її сім’ї та побачили, чим займається знаменитість крім створення відео.

Людмила Миколаївна — саме так знають жінку у соцмережах. Відео, де вона в колоритній манері розповідає про звичайне сільське життя набирають мільйони переглядів.

– Це мої улюблені донечки – Квіточка та Зірочка. Їх так назвали мої підписники, – представляє Людмила своїх дітей.

Доньки — також блогерки.

Єдиний у родині не блогер — чоловік Зірочки — він же зять зірки соцмереж.

Людмила Миколаївна не приховує — зажди мріяла про популярність. Вела сторінки, але підписників не додавалося Та одного дня — відео набрало понад 3,5 млн переглядів.

Це не прилизане, гламурне життя, де все ідеально. Навпаки — це те життя, яке нам усім добре знайоме, але не з соцмереж, бо про таке там мовчать.

Знаменитість встигає хазяйнувати у подвір’ї та знімати відео для підписників — погодувати свиней, а після цього створити контент.

Поки свині вечеряють — блогерка розповідає — секрет успіху — не боятися показувати життя без заздалегідь прописаних сценаріїв і режисури.

Людмила Миколаївна каже — хоча обожнює блогерство – воно не стане її основною справою. Бо все життя вона звикла тяжко працювати. До того ж – любить господарювати.

Зі свого блогу – Людмила Миколаївна вже має хоч і невеликий, але зиск. Ось картину прислали, аби тільки майстрів прорекламувала. Утім – перенасичувати рекламою блог не хоче. Натомість хоче знімати більше відео, за які її полюбили. Добрих, справжніх, життєвих.