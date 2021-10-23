Людмила Москаленко с Полтавщины стала звездой соцсетей. Женщина показывает сельскую жизнь без прикрас, за что ее любят пользователи Tik Tok, Instagram и YouTube. Факты ICTV были в гостях у Людмилы и ее семьи и увидели, чем занимается знаменитость кроме создания видео.

Людмила Николаевна — именно так знают женщину в соцсетях. Видео, где она в колоритной манере рассказывает об обычной сельской жизни набирают миллионы просмотров.

— Это мои любимые дочери — Цветочек и Звездочка. Их так назвали мои подписчики, — представляет Людмила своих детей.

Дочери — также блогеры.

Единственный в семье не блоггер — муж Звездочки — он же зять звезды соцсетей.

Людмила Николаевна не скрывает — всегда мечтала о популярности. Вела страницы, но подписчиков не прибавлялось Но однажды — видео набрало более 3,5 млн просмотров.

Это не прилизанная гламурная жизнь, где все идеально. Наоборот — это та жизнь, которая нам всем хорошо знакома, но не из соцсетей, потому что о таком там молчат.

Знаменитость успевает хозяйничать во дворе и снимать видео для подписчиков — покормить свиней, а затем создать контент.

Пока свиньи ужинают — блогерша рассказывает — секрет успеха — не бояться показывать жизнь без заранее прописанных сценариев и режиссуры.

Людмила Николаевна говорит — хотя обожает блогерство — оно не станет ее основным делом. Потому что всю жизнь она привыкла к работам. К тому же — любит хозяйничать.

Со своего блога — Людмила Николаевна уже имеет хоть и небольшую, но выгоду. Вот картинку прислали, лишь бы мастеров прорекламировала. Впрочем — перенасыщать рекламой блог не хочет. Зато хочет снимать больше видео, за которые ее полюбили. Добрых, настоящих, жизненных.