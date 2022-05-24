Українська акторка Ксенія Мішина поділилася роздумами про те, для чого Україна має пройти випробування війною.

На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила фото з Німеччини та зазначила, що їй досі складно прийняти цю жорстоку реальність. Водночас акторка впевнена, що її онуки житимуть вже у вільній та незалежній країні.

– Скільки несправедливих рішень, скільки помилок неадекватних правителів було до того, як у цих площах з’явилася атмосфера свободи і верховенство права, права життя! Це дико розуміти, що це шлях! Мені складно, і досі складно приймати цю жорстоку реальність. Але все ж таки я вірю, що наші діти та онуки житимуть у такій вільній, багатій, незалежній Україні, яку ми й уявити не можемо! – написала Мішина.

Акторка додала, що після війни Україна стане найпросунішою країною у світі.

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