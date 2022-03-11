Російський репер Oxxxymiron (справжнє ім’я – Мирон Федоров) проведе серію благодійних концертів Russians Against War. Увесь прибуток він передасть на потреби українських біженців.

Перший концерт відбудеться 15 березня у турецькому Стамбулі, і транслюватиметься в Instagram, Twitch та на YouTube.

Репер зазначив, що в Росії неможливо зробити такий концерт, оскільки всім, хто виступає проти війни, загрожує кримінальне переслідування.

– Вже понад два тижні триває війна в Україні, і є десятки мільйонів росіян, які категорично не згодні з цією війною. І я вважаю, що треба якнайголосніше про це сказати. Тому я оголошую серію своїх благодійних концертів, які називатимуться Russians against war, скорочено RAW. Зараз у Росії неможливо зробити антивоєнний концерт, тому що, хоч би як це звучало, все антивоєнне під забороною, запроваджено тотальну цензуру, і всім, хто хоч якось виступає проти війни, потенційно загрожує кримінальне переслідування, – сказав Oxxxymiron.

Oxxxymiron додав, що війна вже стала гуманітарною катастрофою, тому він хоче хоч якось допомогти Україні.

– Ця війна вже стала гуманітарною катастрофою, тому що тривають бомбардування житлових кварталів, тому що вже понад два мільйони біженців з України, і, звичайно, ми з моєю командою хочемо хоч якось допомогти, – сказав артист.

Варто зазначити, що раніше Oxxxymiron переніс свої перші за п’ять років сольні концерти через вторгнення Росії на територію нашої держави.

Він назвав війну “катастрофою та злочином”, а також зазначив, що не може розважати публіку, поки на Україну падають російські ракети.