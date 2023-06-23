Від початку повномасштабної війни в Україні співак Олег Винник не виходив на зв’язок зі своїми шанувальниками. І ось, нарешті, вперше за 1,5 року, вийшло перше велике інтерв’ю з артистом.

Багатьох цікавить питання – який зараз вигляд має Олег Винник, оскільки щодо нього та його здоров’я ходило безліч чуток.

Слід віддати належне, Винник мало змінився. Має свіжий вигляд, на обличчі щетина, єдине – у нього відросло волосся. Сам артист одразу ж попередив – це не перука. Адже зовсім нещодавно в мережі ходило відео, де нібито Олег у столиці, але в образі, притаманному йому в 2013 році.

Жодного разу не був у перукарів: який зараз вигляд має Олег Винник / 3 зображення

– Це моє волосся. Мені, чесно кажучи, незручно. Я просто хотів показати, наскільки в мене виросло волосся за час війни. Слово даю, не був жодного разу ні в салонах, ні в перукарів чи деінде. Тут складно з цим, – поділився Винник.

Також Олег Винник зізнався, чому зник із соцмереж. Його всі акаунти в соцмережах спорожніли. За словами артиста, це все справа рук його менеджера, і він уже звернувся до правоохоронних органів з цього приводу.