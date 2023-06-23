С начала полномасштабной войны в Украине певец Олег Винник не выходил на связь со своими поклонниками. И вот, наконец, впервые за 1,5 года, вышло первое большое интервью с артистом.

Многих интересует вопрос — как сейчас выглядит Олег Винник, поскольку относительно него и его здоровья ходило множество слухов.

Стоит отдать должное, Винник мало изменился. Выглядит свежо, на лице щетина, единственное — у него отрасли волосы. Сам артист сразу же предупредил — это не парик. Ведь совсем недавно в сети ходило видео, где якобы Олег в столице, но в образе, присущем ему в 2013 году.

Ни разу не был у парикмахеров: как сейчас выглядит Олег Винник / 3 images

— Это мои волосы. Мне, честно говоря, неудобно. Я просто хотел показать, насколько у меня выросли волосы за время войны. Слово даю, не был ни разу ни в салонах, ни у парикмахеров или где-либо. Тут сложно с этим, — поделился Винник.

Также Олег Винник признался, почему исчез из соцсетей. Его все аккаунты в соцсетях стали пустыми. По словам артиста, это все дело рук его менеджера, и он уже обратился к правоохранительным органам по этому поводу.