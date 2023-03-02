Дружина Брюса Вілліса показала актора в милому відео: Я закохана в нього

44-річна дружина Брюса Вілліса Емма Гемінг показала актора в милому Instagram-відео. В короткому ролику вона зізналася йому в коханні, а Брюс похвалив її бренд косметики.

– Що це за новий спогад в Insragram? Це ж мій найбільший шанувальник. Я закохана в нього, – підписала відео дружина зірки.

Нагадаємо, що у Вілліса діагностували лобно-скроневу деменцію. Довгий час лікарі не могли назвати точно причину проблем зі здоров’ям.

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Гемінг заявила, що працює з фахівцем із деменції Тіпою Сноу – актор продовжує боротися з хворобою.

– Це допомогло мені поповнити набір інструментів з догляду за хворими на деменцію, – додала Емма.

Ще навесні 2022 року у Брюса виявили афазію – через неї з’являються труднощі з мовленням. Відтоді хвороба прогресувала, і тепер вдалося поставити чіткий діагноз. Вилікувати Вілліса зараз неможливо, але з часом усе може змінитися.

Нагадаємо, що актор одружився вдруге 2009 року. Пара виховує двох дітей. До цього Вілліс був одружений з Демі Мур, в них троє дітей.