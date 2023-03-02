Жена Брюса Уиллиса показала актера в милом видео: Я влюблена в него

44-летняя жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг показала актера в милом Instagram-видео. В коротком ролике она призналась ему в любви, а Брюс похвалил ее бренд косметики.

— Что это за новое воспоминание в Insragram? Это же мой самый большой поклонник. Я влюблена в него, — подписала видео жена звезды.

Напомним, что у Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Долгое время врачи не могли назвать точно причину проблем со здоровьем.

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Хеминг заявила, что работает со специалистом по деменции Типой Сноу — актер продолжает бороться с болезнью.

— Это помогло мне пополнить набор инструментов по уходу за больными деменцией, — добавила Эмма.

Еще весной 2022 у Брюсса обнаружили афазию — из-за нее появляются трудности с речью. С тех пор болезнь прогрессировала, и теперь удалось поставить четкий диагноз. Вылечить Уиллиса сейчас невозможно, но со временем все может измениться.

Напомним, что актер женился второй раз в 2009 году. Пара воспитывает двоих детей. До этого Уиллис был женат на Дэми Мур, у них трое детей.