Ведуча проєкту єПитання Леся Нікітюк розповіла про своє призначення перед прем’єрою. Шоу покажуть уже 13 березня о 20.00 на Новому каналі, і Леся вирішила поділитися своїми думками.

Проєкт знімали цієї зими, але Нікітюк зізналася – жартувати під час знімання було нелегко, але місія перед українцями понад усе.

– Зізнаюся, якби цей проєкт знімали минулого квітня, я б на нього не погодилася, він був би абсолютно недоречний. Тепер ми усвідомлюємо, що завдяки нашим воїнам, захисникам і захисницям прожили цілий рік. Тепер усі намагаємося триматися за те, що робили все життя. Жартувати – напевно, моє призначення. Українці знають, що Леся жартує, Леся лікує гумором. Тому у своїй діяльності і протягом року, і зараз роблю все можливе на максимум, – заявила ведуча.

Крім жартів, програма несе благодійну мету – глядач зможе задонатити в прямому ефірі для ЗСУ – для цього буде відображено спеціальний QR-код.

Зараз дивляться

– Я думаю, що українці чекають на такий проєкт, тому що неможливо жити в постійному стресі. Усім людям треба іноді видихати, перемикатися. Якщо шоу викликатиме хоча б легку посмішку, значить ми впоралися зі своєю роботою, – додала Леся.

Нагадаємо, що нещодавно Нікітюк побувала в Харкові на Салтівці. Артистка на власні очі побачила, на що перетворився район міста через російські атаки.