Ведущая проекта єПитання Леся Никитюк рассказала о своем предназначении перед премьерой. Шоу покажут уже 13 марта в 20.00 на Новом канале, и Леся решила поделиться своими мыслями.

Проект снимали этой зимой, но Никитюк призналась — шутить во время съемок было нелегко, но миссия перед украинцами превыше всего.

— Признаюсь, если бы этот проект снимали в прошлом апреле, я бы на него не согласилась, он был бы абсолютно неуместен. Теперь мы осознаем, что благодаря нашим воинам, защитникам и защитницам прожили целый год. Теперь все стараемся держаться за то, что делали всю жизнь. Шутить — наверное, мое предназначение. Украинцы знают, что Леся шутит, Леся лечит юмором. Поэтому в своей деятельности и в течение года, и сейчас делаю все возможное на максимум, — заявила ведущая.

Помимо шуток, программа несет благотворительный посыл — зритель сможет задонатить в прямом эфире для ВСУ — для этого будет отображен специальный QR-код.

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— Я думаю, что украинцы ждут такой проект, потому что невозможно жить в постоянном стрессе. Всем людям надо иногда выдыхать, переключаться. Если шоу будет вызывать хотя бы легкую улыбку, значит мы справились со своей работой, — добавила Леся.

Напомним, что недавно Никитюк побывала в Харькове на Салтовке. Артистка собственными глазами увидела, во что превратился район города из-за российских атак.