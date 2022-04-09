Украинский певец и лидер группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка рассказал, как выглядит его дом после того, как в нем побывали оккупанты.

По словам Скрипки, он рассказал о том, что его дачу в Козаровичах разграбили, чтобы показать, насколько жалкие люди на нас напали.

— Они украли матрас, какую-то ерунду, а дорогую картину не взяли, поскольку для них она ничего не стоит. Я снял видео об этом именно для этого, а не для того, чтобы меня жалели, — отметил Олег.

Музыкант отметил, что также уже ездил в Бучу и Гостомель, чтобы посмотреть на дом мамы и друзей.

— Я увидел, что каждые ворота вывернутые БТР. Они прямо подъезжали к дому, — отметил певец.

Также Скрипка добавил про дерусификацию в Украине.

— Я верю в знаки… У нас стоит Родина-мать с гербом Советского союза на всю Украину и весь мир. В буддистской практике ученику, который не может ничего понять, бьют палкой по голове. Вот эта палка упала на наши головы. Нужно начинать строить украинское государство, в том числе и наименование улиц, — отметил Олег.

Он сказал, что во время войны украинцы поумнели и сейчас идут позитивные процессы осознания, на какой земле мы живем, для чего, как ценные родные и жизнь.

Ранее мы писали, что дачу Олега Скрипки под Киевом разграбили оккупанты. Подробностями о мародерстве россиян музыкант поделился в Instagram, обнародовав видео.

Исполнитель отметил, что живет на даче только летом, и самое ценное, что там было – картина известного художника Анатолия Криволапа. Однако российские захватчики украли обычные недорогие вещи.