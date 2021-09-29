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Алла вже не та: шанувальники Пугачової не впізнали її в новому відео

29 Вересня 2021, 11:48 Каріна Зуєва
Алла вже не та: шанувальники Пугачової не впізнали її в новому відео
Джерело: Алла Пугачова

Російську співачку Аллу Пугачову не впізнали шанувальники. Зірка записала відео на підтримку акторки Юлії Пересільд, яка летить у космос для зйомок нового фільму.

На відео Алла Пугачова постала з начосом і яскраво нафарбованими губами.

Шанувальники виконавиці почали обговорювати не її звернення, а зовнішній вигляд. Так, дехто і зовсім припустив, що перед ними не Пугачова, а Ірина Аллегрова чи Олена Воробей.

  • Олена Воробей?
  • Губи в різні боки. Що з ними?
  • З усією повагою, Алло Борисівно, ви зовсім на себе не схожі.
  • Спочатку мені здалося, що переді мною Аллегрова.
  • Пластмасова.
  • Рот живе своїм життям.
  • Алла вже не та.
  • Алла Борисівна, старійте так, як закладено природою.
  • Щось сталося з ротом чи мені здається?
  • Починає перекошувати, – пишуть користувачі мережі.

Однак дехто став на захист 72-річної Пугачової, зазначивши, що для свого віку вона має чудовий вигляд.

  • Я б на вас подивилася в її віці, бабки диванні. Заздріть мовчки!
  • Алла Борисівна найкраща!
  • Яка ви гарна!
  • Обожнюю! Стільки енергії в цій жінці.
  • Дорога, Алло, ми вас любимо, – пишуть підписники.

На початку вересня Алла Пугачова вразила зміною іміджу. Зірка перефарбувала волосся в попелястий блонд. Також багато хто зазначив, що вона пострункішала.

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