Російську співачку Аллу Пугачову не впізнали шанувальники. Зірка записала відео на підтримку акторки Юлії Пересільд, яка летить у космос для зйомок нового фільму.

На відео Алла Пугачова постала з начосом і яскраво нафарбованими губами.

Шанувальники виконавиці почали обговорювати не її звернення, а зовнішній вигляд. Так, дехто і зовсім припустив, що перед ними не Пугачова, а Ірина Аллегрова чи Олена Воробей.

Олена Воробей?

Губи в різні боки. Що з ними?

З усією повагою, Алло Борисівно, ви зовсім на себе не схожі.

Спочатку мені здалося, що переді мною Аллегрова.

Пластмасова.

Рот живе своїм життям.

Алла вже не та.

Алла Борисівна, старійте так, як закладено природою.

Щось сталося з ротом чи мені здається?

Починає перекошувати, – пишуть користувачі мережі.

Однак дехто став на захист 72-річної Пугачової, зазначивши, що для свого віку вона має чудовий вигляд.

Я б на вас подивилася в її віці, бабки диванні. Заздріть мовчки!

Алла Борисівна найкраща!

Яка ви гарна!

Обожнюю! Стільки енергії в цій жінці.

Дорога, Алло, ми вас любимо, – пишуть підписники.

На початку вересня Алла Пугачова вразила зміною іміджу. Зірка перефарбувала волосся в попелястий блонд. Також багато хто зазначив, що вона пострункішала.