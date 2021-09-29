Російську співачку Аллу Пугачову не впізнали шанувальники. Зірка записала відео на підтримку акторки Юлії Пересільд, яка летить у космос для зйомок нового фільму.
На відео Алла Пугачова постала з начосом і яскраво нафарбованими губами.
Шанувальники виконавиці почали обговорювати не її звернення, а зовнішній вигляд. Так, дехто і зовсім припустив, що перед ними не Пугачова, а Ірина Аллегрова чи Олена Воробей.
- Олена Воробей?
- Губи в різні боки. Що з ними?
- З усією повагою, Алло Борисівно, ви зовсім на себе не схожі.
- Спочатку мені здалося, що переді мною Аллегрова.
- Пластмасова.
- Рот живе своїм життям.
- Алла вже не та.
- Алла Борисівна, старійте так, як закладено природою.
- Щось сталося з ротом чи мені здається?
- Починає перекошувати, – пишуть користувачі мережі.
Однак дехто став на захист 72-річної Пугачової, зазначивши, що для свого віку вона має чудовий вигляд.
- Я б на вас подивилася в її віці, бабки диванні. Заздріть мовчки!
- Алла Борисівна найкраща!
- Яка ви гарна!
- Обожнюю! Стільки енергії в цій жінці.
- Дорога, Алло, ми вас любимо, – пишуть підписники.
На початку вересня Алла Пугачова вразила зміною іміджу. Зірка перефарбувала волосся в попелястий блонд. Також багато хто зазначив, що вона пострункішала.