Російська співачка Алла Пугачова та шоумен Максим Галкін 23 грудня святкують річницю весілля. Зіркова пара офіційно узаконила свій шлюб у 2011 році, проте їхня історія кохання розпочалася значно раніше.

Що відомо про стосунки Галкіна і Пугачової та як артисти змінилися за цей час – читайте далі у матеріалі.

Алла та Максим познайомилися у 2001 році на фестивалі Слов’янський базар завдяки Філіпу Кіркорову, який тоді ще перебував у шлюбі з Пугачовою.

На момент зустрічі пародисту Галкіну було лише 25 років, Пугачова відразу відзначила його талант і запропонувала записати дует.

Їхні стосунки розпочалися із дружби і переросли у щось більше після трагедії у сім’ї Максима: у 2002 році з життя пішов батько шоумена, а через два роки померла мама. Протягом цього періоду Алла була поряд з Максимом, всіляко його підтримуючи.

Пугачова та Галкін довго приховували стосунки від публіки, але після виходу кліпу на дуетну пісню Будь или не будь ЗМІ активно почали обговорювати роман знаменитостей.

Сама Алла не хотіла афішувати деталі свого особистого життя поки офіційно не оформила розлучення із Кіркоровим.

У 2008 році закохані перестали приховувати свій роман. А ще через три роки вони офіційно одружилися. Спочатку мало хто вірив у серйозність стосунків співачки та шоумена, проте вони неодноразово розповідали про ідилію у сім’ї та схожість характерів.

За словами подружжя, поява дітей остаточно зміцнила їхній союз. У 2013 році у зіркової пари народилися двійнята – Ліза та Гаррі. На той момент Аллі було 64 роки, а Максиму – 36. Раніше Пугачова заморозила свою яйцеклітину, а малюків виносила сурогатна мати.

У 2018 році Пугачова та Галкін пройшли обряд вінчання. Зараз вони живуть у шикарному замку в селі Грязь – тихому містечку без великих супермаркетів та розвиненої інфраструктури.

Площа замку – 3 тис. кв. м, у ньому шість поверхів, 20 житлових кімнат (з них п’ять – гостьові спальні), вантажний ліфт, паркінг, оранжерея, розкішний сад, басейн.

За словами місцевих жителів, Максим постійно перебуває на роботі або на гастролях, а ось Аллу з дітьми можна часто побачити на прогулянці біля ставка.