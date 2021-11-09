Американський фільм Вічні, який нещодавно вийшов у прокат, зумовив збільшення кількості людей, які бажають вивчати мову жестів. Інтерес до неї виріс на 250% після виходу кінострічки.

Окрім Анджеліни Джолі, Джеммі Чан, Річарда Меддена, Кумейла Нанджіані, Брайана Тайрі, Сальми Гайєк та Баррі Кеогана в кінострічці також знялася Лорен Рідлофф.

Акторка народилася без слуху, проте це ніяк не вплинуло на її акторську кар’єру. В новому фільмі Marvel вона зіграла супергероя на ім’я Маккарі. У стрічці вона спілкується з іншими персонажами за допомогою жестів.

Згідно з дослідженням Preply, після цього кількість запитів вивчати мову жестів для початківців зросла на 250%.

Показ супергеройського фільму від кінематографічного всесвіту Marvel відбувся 5 листопада і вже заробив $161 млн за вихідні.

Фільм Вічні заснований на коміксах і представив новий набір персонажів Marvel. Режисером кінострічки стала володарка Оскара Хлоя Чжао.

У сюжеті фільму йдеться про прибульців із суперздібностями, які вирішили не втручатися у справи людей, але захистили їх від Девіантів — інших прибульців. Вічні прийшли на Землю 7 тис. років тому і жили серед інших людей своїм життям, проте їм довелося знову об’єднатись, оскільки людству загрожувала небезпека.